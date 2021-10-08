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    08 октября 2021, 15:30

    Два жителя Новосибирска пытались продать автомат Калашникова

    Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области: у мужчин нашли склад оружия

    Дарья Морозова

    Два жителя Новосибирска пытались продать автомат Калашников. У них в гараже нашли склад оружия. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

    Полицейские задержали и продавцов, и покупателя. У первых в гараже нашли целый склад боеприпасов, в основном, времен Второй мировой войны.

    В него вошли 17 единиц оружия, частично пригодных для боя, 14 элементов для изготовления оружия, 850 патронов разного и три взрывчатки. Там же находилась мастерская, где владельцы ремонтировали свои запасы.