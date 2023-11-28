Происшествия 28 ноября 2023, 22:50 Два жителя Мариуполя подорвались на взрывоопасном предмете ДНР в СЦКК: в Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались два человека Unsplash

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В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Мариуполе пострадали два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Пострадавших передали медикам.

В представительстве уточнили, что информацию о пострадавших среди мирных жителей республики получили по состоянию на 21:30 вторника.

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«Населенный пункт Мариуполь: в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1983 и 1988 годов рождения», — отметили там.

В Горловке ранения получила 60-летняя женщина. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получила амбулатория № 2 ЦПМСП № 10 на улице Возрождения в Петровском районе Донецка.

Ранее украинские военные атаковали Куйбышевский район столицы ДНР. Ранения получили пять горожан — четыре мужчины и женщина.