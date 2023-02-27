Происшествия 27 февраля 2023, 23:02 Два калининградца подорвались на снаряде времен ВОВ

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Два человека подорвались на мине времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. В результате один из них погиб. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на данные СК РФ по региону.

Неподалеку от поселка Кострово в Зеленоградском районе отец вместе с сыном собирали металлолом в лесном массиве. В какой-то момент они нашли снаряд времен войны.

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Мужчина решил очистить находку от земли, однако мина взорвалась. В результате отец погиб на месте от полученных травм. Сына доставили в медицинское учреждение.

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