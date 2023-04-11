Происшествия 11 апреля 2023, 12:38 Два жителя Херсонской области погибли при обстреле ВСУ СК: два жителя города Алешки Херсонской области погибли при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя города Алешки на левом берегу Херсонской области. Об этом заявил представитель Следственного комитета России в комментарии ТАСС.

«Последствия преступных действий ВСУ зафиксировали следователи СК. Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ», — сказал он.

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По его словам, украинские силы применили снаряды 155-миллиметрового калибра. Удар пришелся по жилым домам.

«В результате данного обстрела два мирных жителя погибли», — добавил представитель СК.

ВСУ обстреляли здание на улице Матвеевской прошедшей ночью. Правоохранители нашли на месте происшествия осколки артиллерийского снаряда, предположительно, 150-миллиметрового калибра. Жертвами оказались женщина и мужчина, которые жили в этом доме.

Экстренные службы Херсонской области ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины в ночь на 11 апреля открыли огонь по пяти населенным пунктом левобережья, в частности, по городу Алешки.