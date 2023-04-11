11 апреля 2023, 12:38
Два жителя Херсонской области погибли при обстреле ВСУ
СК: два жителя города Алешки Херсонской области погибли при обстреле ВСУ
Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя города Алешки на левом берегу Херсонской области. Об этом заявил представитель Следственного комитета России в комментарии ТАСС.
«Последствия преступных действий ВСУ зафиксировали следователи СК. Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ», — сказал он.
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По его словам, украинские силы применили снаряды 155-миллиметрового калибра. Удар пришелся по жилым домам.
«В результате данного обстрела два мирных жителя погибли», — добавил представитель СК.
ВСУ обстреляли здание на улице Матвеевской прошедшей ночью. Правоохранители нашли на месте происшествия осколки артиллерийского снаряда, предположительно, 150-миллиметрового калибра. Жертвами оказались женщина и мужчина, которые жили в этом доме.
Экстренные службы Херсонской области ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины в ночь на 11 апреля открыли огонь по пяти населенным пунктом левобережья, в частности, по городу Алешки.
ВСУ
Херсонская область
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