Происшествия 27 августа 2023, 19:18 Два жителя Горловки пострадали при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ пострадали два человека Unsplash

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Два мирных жителей пострадали при артиллерийском обстреле Горловки со стороны ВСУ. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки», — сообщил он.

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Утром 22 августа город подвергся массированным обстрелам со стороны украинских военных. Они выпустили по населенному пункту снаряды калибра 152 миллиметра — в представительстве ДНР в СЦКК насчитали девять вражеских атак.

Ранее украинские боевики нанесли по городу девять ударов за 20 минут со стороны Дзержинска и Щербиновки. Под обстрел попали Никитовский и Центрально-Городской районы. ВСУ использовали снаряды калибром 152 миллиметра.