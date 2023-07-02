Происшествия 02 июля 2023, 22:45 Два жителя Горловки пострадали после попадания снаряда ВСУ в жилой дом Мэр Горловки Приходько: два человека ранены после попадания снаряда в жилой дом в Комарово Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

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Снаряд попал в жилой дом в поселке Комарово в Горловке во время обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, в результате атаки пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина.

«Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВСУ возросло до двух», — написал он.

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Сообщается также, что повреждены котельная и несколько домов. В одном из них начался пожар.

Согласно данным представительства ДНР в СЦЦК, украинские боевики выпустили по Горловке 19 ракет из установок РСЗО.

Накануне ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Погибли два местных жителя. Многие получили травмы. Ранения различной степени диагностировали у пятерых детей в возрасте от шести до 13 лет. От удара пострадал газопровод, в результате чего сотни квартир и десятки частных домов остались без газа.