Происшествия 14 сентября 2023, 20:55 Два жителя Брянской области украли миллион, но передумали и вернули Суд Брянской области: местные жители украли миллион, испугались и вернули его Freepik

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Два жителя Брянской области украли сейф с миллионом рублей. Вскрыв его и найдя деньги, незадачливые злоумышленники испугались и вернули всю сумму. Севский районный суд приговорил их к условным срокам, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как выяснил суд, похитители в состоянии алкогольного опьянения решили украсть деньги из магазина, в котором сами же и работали.

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Ночью они вломились в бухгалтерию и вытащили сейф с кодовым замком. Утром сообщники обнаружили в нем 931 200 рублей. Испугавшись такой суммы, мужчины принесли деньги назад и спрятали во дворе.

На суде обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Учитывая это, а также полное возмещение ущерба, суд назначил мужчинам условные сроки — два с половиной и три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

В июле столичные полицейские задержали москвича за похищение 18 миллионов рублей у сожительницы. К моменту задержания мужчина успел потратить все украденные деньги на личные нужды.