Происшествия 04 мая 2023, 18:06 Два жилых дома загорелись в Новгородской области минувшей ночью

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Сразу два жилых домах загорелись ночью 4 мая в Новгородской области. Об этом написал сайт «Новгород.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В деревне Остров Демянского района прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили горящий открытым пламенем частный жилой дом. Спустя два часа огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, сообщило ИА Nation News.

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Второй пожар произошел около 03:00 в поселке Пролетарий Новгородского района. Справиться с огнем огнеборцам удалось к 07:37 утра. Информации о погибших и пострадавших не поступало.