Два жилых дома сгорели при ландшафтном пожаре в Ростовской области

При ландшафтном пожаре в поселке под Ростовом-на-Дону сгорели два жилых дома, от огня пострадали еще три строения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Ростовской области, заявление процитировал ТАСС.

«Вследствие ландшафтного пожара уничтожено огнем два дома, повреждены частично три дома, повреждены два легковых автомобиля и один грузовой автомобиль с прицепом. На 15 августа 2022 года запланирована работа комиссии по оценке ущерба. По уточненной информации, дома жилые», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что пожар произошел в поселке Тацинского района. Огонь удалось погасить в 19:58 по местному времени (совпадает с московским).

МЧС предупредили о высокой пожароопасности до конца суток 14 августа и в течение суток 15 августа в Ростовской области, в некоторых регионах присвоен пятый класс пожароопасности.