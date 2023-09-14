Происшествия 14 сентября 2023, 21:10 Два жилых дома повредились в результате обстрела ВСУ в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Азаровка в Брянской области РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области, частично повреждены два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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В ночь на четверг, 14 сентября, силы ПВО отбили атаку беспилотников на Брянскую область. ВСУ несколько раз в течение ночи попытались атаковать объекты на территории России.

Беспилотники сбили в 00:30 и 00:45, а также в 00:10 по московскому времени.

До этого дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Унечским районом Брянской области 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, при уничтожении украинских дронов никто не пострадал.