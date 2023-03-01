Происшествия 01 марта 2023, 19:25 Две женщины пострадали в жестком ДТП на юго-востоке Москвы Источник «360»: две женщины получили травмы в ДТП на улице Чагинской в Москве

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Два человека получили травмы в аварии с двумя автомобилями в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

ДТП произошло на улице Чагинской. В результате аварии переломы получили две женщины, их госпитализировали. Водители автомобилей не пострадали.

В результате дорожного происшествия Mercedes получил сильные повреждения, задняя часть транспорта полностью разбита.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под свой контроль «привлечение виновного в нарушении правил дорожного движения, приведшего к ДТП, к ответственности». Обстоятельства аварии устанавливаются.