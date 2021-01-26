Два землетрясения зафиксировали рядом с Миассом

Два подземных толчка зарегистрированы недалеко от Миасса.

«В Челябинской области недалеко от Миасса толчки магнитудой 1.9 и 1.7 соответственно зарегистрированы 21 и 22 января», — говорится в сообщении.

Опасности для людей и зданий почти нет, часто такие толчки чувствуют только животные. Землетрясения в ранее спокойных Уральских горах начали фиксировать с осени 2018 года.

Ранее землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Чили в ночь на 24 января. Толчки зафиксированы в 216 километрах от исследовательской станции Бернардо-О’Хиггинс.