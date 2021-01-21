Два землетрясения случились в Сахалинской области

Первое землетрясение случилось неподалеку от острова Парамушир. Эпицентр расположен на глубине 95 километров, а сила толчков составила 4,2 балла. Спустя некоторое время подземные колебания зафиксировали в Охотском море, информирует «МИР 24».

Очаг этого землетрясения магнитудой 5,9 находится на глубине 605 километров. Жители региона не ощутили колебания. В настоящий момент нет информации о разрушениях и пострадавших из-за произошедшего.