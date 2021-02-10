10 февраля 2021, 14:43
Два землетрясения произошло рядом с Курилами за последние сутки
Два землетрясения зафиксировали рядом с Курильскими островами в течение последних суток. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда землетрясений равнялась 3,4 и 4,3. Очаги располагались на глубине 30 и 65 километров. Эпицентры толчков находились в Сахалинской области неподалеку от Малой Курильской гряды.
Никто не пострадал, об угрозе цунами также речи не идет.