Два землетрясения произошло рядом с Курилами за последние сутки

Два землетрясения зафиксировали рядом с Курильскими островами в течение последних суток. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясений равнялась 3,4 и 4,3. Очаги располагались на глубине 30 и 65 километров. Эпицентры толчков находились в Сахалинской области неподалеку от Малой Курильской гряды. Никто не пострадал, об угрозе цунами также речи не идет.