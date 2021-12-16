Два землетрясения потрясли Байкал за одни сутки

Сразу два землетрясения произошли за минувшие сутки в акватории озера Байкал в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сайта, землетрясение магнитудой 4,7 произошло на озере Байкал, в 96 километрах к юго-востоку от Иркутска. Как передает ТАСС, подземные толчки ощущались в Иркутске.

Байкальский филиал Единой геофизической служб РАН оценил магнитуду землетрясения в 4,9, а интенсивность в центре — в 6,7. Толчки ощущались в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах Иркутской область. Их интенсивность составляла порядка трех-четырех баллов.

Также о землетрясении магнитудой 4,9 в Кабанском районе Бурятии на юге Байкала, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Оно произошло в 21:44 по местном времени (16:44 по Москве). Эпицентр находился в 22,5 километра на северо-восток от населенного пункта Танхой.

«Ощущались толчки до двух баллов в городе Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах», — сообщили в МЧС.

Это второе за сутки землетрясение в Байкальском регионе. Утром 15 декабря там было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Толчки от двух до пяти баллов ощущались в 47 населенных пунктах Иркутской области и республики Бурятия.

Ранее сообщалось, что региональный филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 4,0 на Камчатке. Очаг подземных толков залегал на глубине 34 километров, а эпицентр находился в 139 километрах от поселка Усть-Камчатск. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.