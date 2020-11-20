20 ноября 2020, 17:51
Два замерзших трупа нашли в Таганроге
Два замерзших трупа обнаружено в Таганроге в один день. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Одно из тел было найдено на пересечении центральной улицы Чехова и переулка Глушко неподалеку от Центрального рынка, а второе — в нескольких кварталах от него. На вид одному из погибших было около сорока лет, второму — около пятидесяти.
По предварительным данным, оба скончались в результате переохлаждения. Признаков насильственной смерти ни на одном из тел найдено не было.