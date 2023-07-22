Происшествия 22 июля 2023, 15:08 Два взрыва прозвучали в элитном поселке под Истрой Shot: в поселке Шервуд в Подмосковье прогремели два взрыва РИА «Новости»

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В элитном подмосковном поселке Шервуд прозвучали два взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Два взрыва прогремели в подмосковном Шервуде, где идет бой с мужчиной, захватившим чужой дом», — сообщил источник.

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В субботу, 22 июля, стало известно, что вооруженный мужчина захватил частный дом в Шервуде. По данным «360», местный ЧОП получил сообщение о взломе одного из жилых зданий.

Прибывших на место правоохранителей встретил мужчина с автоматом и гранатой. Ему удалось взять в плен охранника и полицейского, однако в итоге они сумели освободиться, никто не пострадал.

После этого СОБР Росгвардии начал штурмовать коттедж, местные жители слышали громкую стрельбу. Жителей близлежащих домов эвакуировали на безопасное расстояние от места ЧП.

Следственный комитет по Московской области по факту инцидента завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и угрозе насилия.