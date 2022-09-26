Два возгорания зафиксировали в Петербурге | 360°

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Два возгорания зафиксировали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге минувшей ночью произошли два пожара. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Первый пожар возник в Василеостровском районе. На Уральской улице вспыхнул цельнометаллический гараж. К тушению привлекли две единицы спецтехники и 11 спасателей.

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Второй пожар произошел в Приморском районе. Загорелась машина «Газель». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧМ ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.

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