13 мая 2020, 16:57
Два волонтера погибли во время поисков шестилетнего ребенка в ХМАО
В Белоярском районе утонул шестилетний ребенок. На его поиски отправились волонтеры, двое из них погибли. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Маненкова.
Шестилетний мальчик утонул 11 мая. На его поиски были направлены водолазы и спасатели, а также добровольцы. Волонтеры находились на катере «Амур». Он ушел под баржу, в результате чего два человека утонули.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО прокомментировали эту трагедию. Представители СК заявили, что мальчик свалился в воду, катаясь на велосипеде по городской набережной. Возбуждено уголовное дело.