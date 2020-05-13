Два волонтера погибли во время поисков шестилетнего ребенка в ХМАО

Шестилетний мальчик утонул 11 мая. На его поиски были направлены водолазы и спасатели, а также добровольцы. Волонтеры находились на катере «Амур». Он ушел под баржу, в результате чего два человека утонули.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО прокомментировали эту трагедию. Представители СК заявили, что мальчик свалился в воду, катаясь на велосипеде по городской набережной. Возбуждено уголовное дело.