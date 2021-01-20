20 января 2021, 18:20
Два волгоградца погибли от обморожения в праздники
Два трупа обнаружили во Фроловском районе Волгоградской области. Причиной смерти обоих названо обморожение. Об этом сообщила «Волгоградская правда».
По данным ИА «Невские новости», в момент гибели оба мужчины были пьяны. Один из них пошел в лес за дровами, где уснул и умер от переохлаждения. Второй отправился в райцентр за выпивкой. По дороге он заблудился и так же умер от обморожения.
Уточняется, что мужчины не были знакомы между собой.