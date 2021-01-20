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    20 января 2021, 18:20

    Два волгоградца погибли от обморожения в праздники

    Дарья Морозова

    Два трупа обнаружили во Фроловском районе Волгоградской области. Причиной смерти обоих названо обморожение. Об этом сообщила «Волгоградская правда».

    По данным ИА «Невские новости», в момент гибели оба мужчины были пьяны. Один из них пошел в лес за дровами, где уснул и умер от переохлаждения. Второй отправился в райцентр за выпивкой. По дороге он заблудился и так же умер от обморожения.

    Уточняется, что мужчины не были знакомы между собой.