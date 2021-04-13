Два водителя сбили пешеходов при движении задним ходом за сутки
Двое водителей из Ивановской области сбили пешеходов задним ходом. Пострадавшие обратились за врачебной помощью. Об этом рассказал «Царьград».
Двое водителей за последние сутки в Ивановской области стали участниками ДТП, которые были связаны с невнимательным вождением. Обе машины двигались задним ходом.
Девушка, парковавшаяся в Шуе на улице Свердлова, не заметила пожилую женщину, которая находилась сзади авто. В итоге пожилую даму доставили в больницу с увечьями.
Другую пенсионерку сбила «Волга», которая разворачивалась на улице Генерала Хлебникова. Полицейские узнали о случившемся только спустя два часа. Информация поступила из медицинского учреждения. Водитель, сбивший женщину, скрылся с места преступления. На него составлен административный протокол, рассказали пресс-службе регионального УМВД.