Происшествия 13 апреля 2023, 01:17 Два водителя погибли в лобовом ДТП под Курском МВД: ДТП в Курской области унесло жизни двух человек РИА «Новости»

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Два человека стали жертвами ДТП с двумя легковыми автомобилями в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, авария случилась на дороге Курск — Поныри, где столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115. В результате происшествия оба водителя получили несовместимые с жизнью травмы. Также пострадала женщина-пассажир.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Позже действиям участников ДТП дадут правовую оценку.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. Авария на дороге Чернышиха — Большое Мурашкино унесла жизни двух детей. УАЗ не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada. Девочек трех и девяти лет госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти их жизни не удалось.