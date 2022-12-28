Происшествия 28 декабря 2022, 16:24 Два водителя погибли в ДТП в Курганской области

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В Курганской области произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось на 165-м километре трассы «Иртыш».

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«Водитель, которая двигалась в сторону города Челябинск, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем Mercedes. От удара внедорожник столкнулся со встречной машиной „Газель“», — уточнили в ведомстве.

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В результате два водителя погибли. Еще два человека получили травмы.