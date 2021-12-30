30 декабря 2021, 17:39
Два водителя погибли из-за лобового столкновения в Челябинской области
В ночь на 30 декабря в Челябинской области произошло ДТП на 7-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым Как уточнили в местном ГИБДД, лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Kia Rio.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли. Стравмами в больницу доставлены три пассажира, которые находились в иномарке.
В ГИБДД уточнили, что ВАЗом управлял житель Аргаяшского района (водительский стаж с 2018 года), который ранее не нарушал ПДД. За рулем иномарки находился житель Челябинска, пишет kursdela.biz.