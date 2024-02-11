Происшествия 11 февраля 2024, 08:57 Два внедорожника провалились под лед Байкала в Иркутской области

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Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала около поселка Большое Голоустное в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Это случилось в трех километрах от берега. Людей в машинах не было.

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«Несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лед. Это уже не первые случаи провалов автомобилей. <…> Могло закончиться трагедией», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили об ухудшении ледовой обстановки на Байкале, в частности в районах Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Из-за потепления на льду образовались динамические трещины. Людей попросили не рисковать жизнью и не выезжать на лед.

В конце января об опасности выхода на лед предупреждали жителей Московской области. Сотрудники территориальных управлений «Мособлпожспас» провели патрулирование на замерзших водоемах. Они призвали любителей подледного лова иметь при себе спасательный жилет и спасательные средства (веревку с грузом на конце, спасательные шипы), не выходить на водоем при плохом самочувствии, в сумерках или ночью и при плохой видимости.