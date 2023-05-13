Происшествия 13 мая 2023, 15:02 Два вертолета Ми-8, Су-34 и Су-35 разбились в Брянской области Рогов: в Брянской области разбились Су-35, Су-34 и два вертолета Ми-8 Соцсети

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Два вертолета Ми-8, один Су-34 и один Су-35 потерпели крушения в Брянской области. Такие данные опубликовал в Telegram-канале Владимир Рогов.

«Летчики вертолетов и бомбардировщика Су-34 погибли. Царство Небесное», — написал он.

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По его информации, воздушные суда сбили. Официально эти данные не подтверждены.

Изначально днем 13 мая появилась информация о падении вертолета Ми-8 в городе Клинцы. По информации ТАСС, погибли два члена экипажа. Никто из горожан, предварительно, не пострадал.

Следом за данными о Ми-8 стало известно о крушении Су-34 в Стародубском районе. Telegram-канал Mash сообщил о гибели пилотов истребителя. Они не успели катапультироваться.

Город Стародуб, неподалеку от которого упал Су-34, расположен в непосредственной близости к границе с Украиной и в 50 километрах от города Клинцы, где рухнул Ми-8.

Данные о втором упавшем Ми-8 и Су-35 уточняются. В Минобороны пока не представляли официальный комментарий о случившемся.