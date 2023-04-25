Происшествия 25 апреля 2023, 13:06 Два вертолета Ми-8 и пожарный поезд направили в забайкальский поселок Баляга МЧС: пожар в забайкальском поселке Баляга охватил 1800 квадратных метров

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Крупный пожар вспыхнул в поселке Баляга Забайкальского края. Огонь успел охватить 1,8 тысячи квадратных метров. На место происшествия направили пожарный поезд и два вертолета Ми-8, сообщили в Telegram-канале МЧС.

По информации ведомства, в поселке горят пиломатериалы на площади 1 500 «квадратов» и восемь домов общей площадью 300 квадратных метров, два из них — нежилые, уточнил ТАСС.

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В региональном главке МЧС ранее сообщили, что огонь затронул деревообрабатывающий цех, а также четыре жилых и два нежилых здания.

«Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают до 15 метров в секунду», — добавили в пресс-службе.

На место происшествия дополнительно направили аэромобильную группировку в составе 100 человек. Обстоятельства и причины пожара пока не установлены. Тушение огня продолжается.