Два ВАЗа столкнулись в Старом Осколе

Три дорожных происшествия случились в Старом Осколе. Утром столкнулись два ВАЗа, девушка, управляющая одним из них получила травмы.

Позже на нерегулируемом пешеходном переходе по ул Пролетарской «Волга» сбила пожилую женщину.

Днем пострадал еще один водитель ВАЗа. Он не справился с управлением на кольце, расположенном на проспекте Угарова и съехал в кювет.

В Белгороде, на нерегулируемом пешеходном переходе под автомобиль попала девятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали