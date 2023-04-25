Происшествия 25 апреля 2023, 20:12 Два украинских пограничника утонули при патрулировании Днепра ГБР Украины: два пограничника утонули в Днепре 24 апреля из-за опрокидывания лодки Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины

Читать 360tv в

Два украинских пограничника утонули в Черниговской области, когда патрулировали реку Днепр. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Военнослужащие погибли 24 апреля. Пограничный наряд из пяти человек двигался по воде, но в этот момент лодка опрокинулась. Предполагается, что ее перегрузили, поэтому лодка начала набирать воду.

Реклама

Источник в украинских правоохранительных органах сообщил местному изданию «Страна.ua», что пограничники патрулировали Днепр на моторной лодке типа «Язь». В ней находились два сержанта и три солдата украинской погранслужбы.

После того как лодка перевернулась, трое военнослужащих выбрались на берег, уточнило Nation News. Инспектор пограничной службы 1976 года рождения, управлявший лодкой, и солдат 2003 года рождения утонули, уточнил источник.

ГБР Украины начало расследование гибели пограничников. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил кораблевождения. На Украине за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что пограничников с Западной Украины, передислоцированных в Артемовск, определили в заградотряды. Они не позволяют отступать мобилизованным подразделениям ВСУ.