Происшествия 20 апреля 2024, 21:15 Два украинских метеозонда сбили над Тульской и Московской областями Минобороны: над Тульской и Московской областями сбили два украинских МВШ Freepik

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Два украинских малоразмерных воздушных шара уничтожили над территориями Тульской и Московской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что ВСУ используют погодные условия для атак на территорию России. Последние дни ветер дует в сторону центральной части России, украинская сторона пользуется этим и запускает метеозонды с подвешенной к ним взрывчаткой.

Малогабаритные воздушные шары уничтожали в Воронежской, Калужской, Брянской областях. В ночь на 18 апреля российские системы ПВО сбили на приграничных территориях 20 беспилотников, 19 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и две оперативно-тактические ракеты «Точка-У.