Важное 08 марта 2024, 19:08 Два украинских дрона сбили в Яковлевском городском округе под Белгородом Губернатор Гладков: средства ПВО сбили два дрона ВСУ в Яковлевском округе РИА «Новости»

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В Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В регионе сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало, отметил губернатор.

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«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Днем 8 марта под обстрел ВСУ попала окраина села Рождественка Грайворонского городского округа. Жертвами атаки стали два человека, еще один мужчина оказался тяжело ранен. Повреждения получили экскаватор и манипулятор.

Также украинские военные ударили по поселку Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие.