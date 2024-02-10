Важное 10 февраля 2024, 09:07 Два украинских дрона сбили под Брянском Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянским районом

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Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских террористов атаковать с помощью беспилотников Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

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Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы уже работают на месте.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — сказал губернатор.

Ночью над Брянской областью перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку в России.

Накануне, 9 февраля, над Брянским районом уничтожили дрон-разведчик. Никто из жителей не пострадал, инфраструктура региона тоже не получила разрушений.