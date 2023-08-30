30 августа 2023, 22:03
Два украинских БПЛА сбили в Брянске в районе телецентра
Mash: два беспилотника ВСУ самолетного типа сбили в Брянске в районе телецентра
В небе над Брянском сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
БПЛА Вооруженных силы Украины сбили в районе телецентра вечером 30 августа.
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«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнили в публикации.
Местные жители слышали взрывы в городе. Как рассказали «360» очевидцы, громкие звуки доносились из района, в котором находится аэропорт. Всего горожане услышали порядка шести громких звуков. По словам собеседников, так могла сработать система ПВО.
Утром в среду, 30 августа, в Брянске беспилотники попытались поразить телебашню. Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку украинских дронов.
Еще один БПЛА ликвидировали утром над Советским районом Брянска. А ночь на 30 августа над городом сбили три дрона. Пострадавших в результате атаки не было, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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