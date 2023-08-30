Происшествия 30 августа 2023, 22:03 Два украинских БПЛА сбили в Брянске в районе телецентра Mash: два беспилотника ВСУ самолетного типа сбили в Брянске в районе телецентра РИА «Новости»

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В небе над Брянском сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

БПЛА Вооруженных силы Украины сбили в районе телецентра вечером 30 августа.

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«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнили в публикации.

Местные жители слышали взрывы в городе. Как рассказали «360» очевидцы, громкие звуки доносились из района, в котором находится аэропорт. Всего горожане услышали порядка шести громких звуков. По словам собеседников, так могла сработать система ПВО.

Утром в среду, 30 августа, в Брянске беспилотники попытались поразить телебашню. Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку украинских дронов.

Еще один БПЛА ликвидировали утром над Советским районом Брянска. А ночь на 30 августа над городом сбили три дрона. Пострадавших в результате атаки не было, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.