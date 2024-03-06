Важное 06 марта 2024, 12:57 Два украинских беспилотника уничтожили в Курской и Белгородской областях Средства ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины пресекли около 12:10 по московскому времени. Боевики использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (один БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей», — отметили в ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил, что в регионе сработала система ПВО. Он призвал население сохранять спокойствие и поблагодарил российских бойцов за оперативную работу.

Утром 6 марта в Суджанском районе Курской области включали сирены ракетной опасности. Предупреждение отменили примерно через 15 минут.