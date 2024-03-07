Происшествия 07 марта 2024, 03:44 Два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью Власти Тульской области сообщили об уничтожении силами ПВО двух украинских БПЛА РИА «Новости»

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Два беспилотника ВСУ уничтожили в ночь с 6 на 7 марта над территорией Тульской области. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности на официальном сайте.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — сказано в сообщении.

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По информации ведомства, на место выехали экстренные службы. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Предприятие концерна «Алмаз-Антей» разработало для ВС России новые средства борьбы с беспилотниками. Оборудование проходит заводские испытания, об этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита на оборонные предприятия Тульской области.