Важное 08 января 2024, 17:34 Два украинских беспилотника уничтожили над Климовским районом в Брянской области Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили два дрона ВСУ в Брянской области РИА «Новости»

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В Брянской области пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Климовским районом. В результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

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«Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил Богомаз.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что атаку ВСУ пресекли около 17:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — подтвердили в ведомстве.

Под обстрел со стороны ВСУ 8 января попал город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Украинские снаряды упали на территорию промзоны.