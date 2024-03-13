Происшествия 13 марта 2024, 04:01 Два украинских беспилотника сбили в небе над Курском РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Курском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона.

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До этого украинский беспилотник уничтожили в Воронежской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Губернатор Александр Гусев предупредил жителей, что опасность атаки дронов все еще сохраняется.

В Белгородской области объявляли угрозу ракетной опасности. Мэрия Белгорода предупредила жителей Губкинского и Старооскольского городских округов, чтобы они оставались дома.

Ранее власти Ростовской власти назвали провокацией и информационным вбросом новость якобы о взрывах и стрельбе в Волгодонске. По словам главы региона Василия Голубева, Волгодонская АЭС работает в штатном режиме, подразделения ПВО в городе не работали.