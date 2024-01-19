19 января 2024, 10:51
Два украинских беспилотника сбили в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью
Системы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Дежурные средства ПВО Минобороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата над Унечским и Погарским районами», — написал он.
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Богомаз отметил, что в результате уничтожения дронов разрушений и пострадавших нет.
«На месте падения обломков работают оперативные службы. Подразделениям ПВО спасибо!» — добавил губернатор.
Ранее в среду системы радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон над городом Клинцы в Брянской области. После уничтожения беспилотника боеприпас упал на Клинцовскую нефтебазу, после чего началось возгорание резервуаров.
На место ЧП прибыли подразделения МЧС, спецтехника и пожарный поезд.
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