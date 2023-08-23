23 августа 2023, 14:54
Два украинских беспилотника сбили в Калужской области
Губернатор Калужской области Шапша: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе поселка Шайковка Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
Глава Калужской области уточнил, что силы ПВО уничтожили БПЛА на территории Кировского района. Информации о разрушении инфраструктуры не поступало.
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«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении.
В этот же день, 23 августа, под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате прилета в Козинке повреждения получили девять частных жилых домовладений и один легковой автомобиль.
Накануне средства ПВО сбили два беспилотника в Московской области. В Красногорске зафиксировали повреждения остекления в одном из зданий, сообщал сайт kp.ru.
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