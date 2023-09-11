Происшествия 11 сентября 2023, 02:04 Два украинских беспилотника сбили в Белгородской области Минобороны: системы ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные системы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. О неудачной попытке киевского режима атаковать территорию России сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

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ВСУ попытались атаковать объекты на территории России в 01:20 по московскому времени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в Telegram-канале, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе. Обломки одного дрона упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Пострадавших нет. Глава региона сообщил, что насте работают все оперативные службы.