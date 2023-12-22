Происшествия 22 декабря 2023, 13:03 Четыре украинских беспилотника сбили средствами ПВО над Брянской областью Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили 4 украинских БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны Минобороны России 22 декабря уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА», — уточнил губернатор.

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По его словам, в этом районе украинцы использовали два беспилотника самолетного типа. При попытке атаки никто не пострадал, разрушений также нет, указал Богомаз. На место прибыли оперативные и экстренные службы, добавил глава Брянской области.

Еще два БПЛА самолетного типа уничтожили при попытке атаковать объекты на территории Навлинского района, сообщил губернатор. Дроны тоже сбили средствами противовоздушной обороны. Глава Брянской области поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.

«Спасибо нашим защитникам!» — отметил Богомаз.

ВСУ не раз пытались атаковать объекты на территории Брянской области с помощью беспилотников. Одну из таких попыток украинские военные предприняли утром 21 декабря.