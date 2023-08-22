Происшествия 22 августа 2023, 00:06 Два украинских беспилотника сбили недалеко от Крыма МО: два украинских БПЛА подавлены средствами РЭБ недалеко от Крыма РИА «Новости»

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Два беспилотника ВСУ подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны упали в Черное море, северо-западнее Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

«21 августа около 23:00 по московскому времени пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

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В министерстве отметили, что силы ПВО нашли и подавили БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее Крыма.

Ранее, 19 августа, националисты Украины попытались атаковать территорию Крыма и применили ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. Российские средства противовоздушной обороны заметили ракету и сбили ее.