22 декабря 2023, 12:18
Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью
Минобороны: силы ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Брянской областью
Системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные средства противовоздушной обороны в 11:45 уничтожили два украинских беспилотных аппарата в небе над Брянской областью», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что киевский режим пытался провести очередную террористическую атаку по объектам на территории России.
Вечером в четверг, 21 декабря, стало известно об уничтожении украинского дрона на территорией Курской области. В оборонном ведомстве не уточняли о разрушениях или пострадавших.
Российские военные в зоне спецоперации начали применять бесплотные аппараты для доставки боеприпасов и продовольствия на передний край линии обороны. В Минобороны отмечали, что благодаря этому способу военнослужащих оперативно снабжают необходимым, если проезд техники по земле становится невозможен.
Минобороны РФ
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