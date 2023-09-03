Важное 03 сентября 2023, 18:01 Два украинских беспилотника посадили антидроновыми ружьями в Курской области Старовойт: два украинских БПЛА обезвредили в районе сел Козино и Горналь РИА «Новости»

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Вечером 3 сентября на приграничных территориях Курской области обезвредили два беспилотника ВСУ. Один — в районе села Козино, второй — недалеко от села Горналь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями», — уточнил он.

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По данным Старовойта, в результате обезвреживания беспилотных летательных аппаратов повреждений не зафиксировали.

Помимо этого, губернатор сообщил об очередном обстреле поселка Теткино. Среди местных жителей никто не пострадал. В общей сложности в населенном пункте зафиксировали три прилета. Днем ранее ВСУ тоже обстреливали поселок, повредив два дома.

В минувшую пятницу Старовойт сообщал об атаке БПЛА на Курчатов. Дрон попал в нежилое здание, незначительно повредив его фасад.