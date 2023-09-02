Важное 02 сентября 2023, 09:41 Два украинских беспилотника перехватили над Белгородской областью Минобороны: два украинских БПЛА перехватили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Два украинских беспилотника самолетного типа перехватили утром 2 сентября над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

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Днем ранее, 1 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском дроне в Белгородском районе. В результате никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировали.

Вечером он заявлял о двух сбитых воздушных целях в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По информации Гладкова, в результате пострадавших также не было.

В конце августа ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. В результате повреждения получила линия электропередачи.

Из-за этого без света частично остался данный населенный пункт, а в расположенном неподалеку Муроме полностью пропало электричество.