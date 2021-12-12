Два туриста пропали в горах Хакасии

Два туриста отправились на прогулку на снегоходах в горы Хакасии и пропали без вести. На поиски мужчин вылетел вертолет Ми-8, сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе. Поисковую операцию также проводит наземная группа спасателей со снегоходами.

По данным ведомства, два туриста приехали на отдых в горы из Лесосибирска. Накануне днем мужчины отправились покататься на снегоходах. О своих планах и маршруте прогулки отдыхающие не сообщали. Вечером оба не вернулись на базу. Сотрудники гостиницы забеспокоились и сообщили об их пропаже в ЕДДС района.

Информацию об исчезновении туристов передали в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Хакасии. В район поиска выдвинулись спасатели, погрузив два снегохода на тяжелую технику. Из Абакана до места происшествия 340 километров, уточнили в пресс-службе. Для поисков с воздуха решили применить вертолет.

Также поиски мужчин вели участковый полиции и отдыхающие с базы. Они прочесывали территорию до прибытия спасателей.