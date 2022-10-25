Два туриста потерялись в горах Сочи | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 13:26 Два туриста потерялись в горах Сочи

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В Сочи поисково-спасательный отряд МЧС разыскивает двух туристов, которые потерялись в горной местности в районе реки Чвижепсе. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мать одно из пропавших парней рассказала, что ее сын вместе с другом отправились в горы и пропали. Молодые люди никому не сообщили о деталях маршрута.

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Вечером 23 октября заблудившимся удалось выйти на связь. Они рассказали, что видели огни села Медовеевка где-то вдали.

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