Два туриста потерялись в горах Сочи | 360°

25 октября 2022, 13:26
Два туриста потерялись в горах Сочи
В Сочи поисково-спасательный отряд МЧС разыскивает двух туристов, которые потерялись в горной местности в районе реки Чвижепсе. Об этом сообщило ИА Nation News.
Мать одно из пропавших парней рассказала, что ее сын вместе с другом отправились в горы и пропали. Молодые люди никому не сообщили о деталях маршрута.
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Вечером 23 октября заблудившимся удалось выйти на связь. Они рассказали, что видели огни села Медовеевка где-то вдали.
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Сочи
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