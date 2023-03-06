Происшествия 06 марта 2023, 14:59 Два туриста погибли при падении внедорожника в озеро на Эльбрусе МЧС: внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе, погибли двое

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Внедорожник Toyota Prado с шестью туристами упал в озеро Гижгит на Эльбрусе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Примерно час спустя стало известно, что два человека погибли и один пострадал. Сначала такая информация появилась в соцсетях, а затем и подтвердилась официально.

Сообщение о происшествии в Эльбрусском районе поступило в экстренные службы в 12:10. На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с шестью спецмашинами. В отряде трое водолазов.

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«К сожалению, два человека погибли, один пострадал. Детей [среди них] нет», — информировала пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.

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Появились фото и видео с места происшествия.