Два турецких жандарма погибли в результате теракта на севере Сирии

Уточняется, что на контрольно-пропускном пункте в городе Рас Аль-Айн взорвалась машина. КПП расположено на границе САР и Турции. В результате произошедшего погибли капитан Ясин Курт и сержант Огузхан Анар. Помимо прочего, есть пострадавшие. С травмами и ранениями их доставили в местную больницу, пишет сайт «Политика сегодня».

Сотрудники турецкого ведомства заявили, что тела погибших в скором времени доставят на родину. Ответственность за взрыв возлагают на курдских боевиков.