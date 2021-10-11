Два трупа обнаружили в тюменской области

Тела 21-летнего мужчины и 18-летней девушки обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в Тобольске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт регионального управления Следственного комитета РФ.

«Следственным отделом по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводится проверка по факту обнаружения тел 21-летнего мужчины и 18-летней девушки. 10 октября 2021 года около 13 часов 45 минут в квартире одного из домов по улице Знаменского в городе Тобольске Тюменской области обнаружены тела молодых людей без внешних признаков насильственной смерти», — сказано на сайте.

Как сообщил приближенный к правоохранительным структурам источник, рядом с телами находился пакетик с порошком белого цвета неизвестного происхождения. Содержимое пакетика направили на экспертизу. Сейчас полицейские пытаются установить причины смерти молодых людей.